Немецкий специалист Томас Тухель назначен главным тренером сборной Англии по футболу

Томас Тухель, немецкий тренер, который в 2021 году привел английский футбольный клуб «Челси» к победе в Лиге чемпионов, назначен на пост главного тренера сборной Англии по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Ассистентом Тухеля станет Энтони Барри, который ранее работал с ним в «Баварии». Оба профессионала начнут свою деятельность с 1 января 2025 года.

Тухель — опытный тренер, который также работал в таких клубах, как «Боруссия Дортмунд» и «Пари Сен-Жермен».

В его послужном списке значатся следующие достижения: Кубок Германии (2016/17), титулы чемпиона Франции (2018/19, 2019/20), Кубок Франции (2019/20), Кубок французской лиги (2019/20), Суперкубок Франции (2018, 2019). Он был финалистом Лиги чемпионов УЕФА (2019/20), обладателем Суперкубка УЕФА (2021), победителем Клубного чемпионата мира (2021) и чемпионом Германии (2022/23).

Также у Тухеля есть множество личных наград, включая премию The Best FIFA Men’s Coach в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Испания разгромила Сербию в матче Лиги наций.