Необычный парад Дедов Морозов прошел в заснеженном Сергиевом Посаде

Десяток Дедов Морозов и Снегурочек собрались на смотровой площадке «Блинная гора» в подмосковном Сергиевом Посаде для того, чтобы поучаствовать в велозабеге, посвященном приближающемуся Новому году. Традиции проводить костюмированные парады в Сергиевом Посаде в этом году исполнилось три года.

«Задумка очень простая: мы это делаем для детей, чтобы они поверили, что Деды Морозы существуют. Видеть счастливые лица людей — это самое главное для нас», — говорит организатор необычного велопробега Глеб Панкеев.

В прошлом году в параде приняли участие порядка 30 человек, в этот раз из-за сильного снегопада желающих собралось полтора десятка. Но непогода не испортила настроения тех, кто решил провести воскресный день активно. Поддержать Дедов Морозов и Снегурочек пришли местные жители, которые увидели объявление о проведении парада в социальных сетях.

Маршрут велозабега составил 15 километров: из них 10 — по городу и 5 — по бездорожью.