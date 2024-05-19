Неоплата доставки роллов стала причиной подачи иска в суд на компанию блогера Гасанова

На компанию Гусейна Гасанова подали в суд из-за инцидента, связанного с неоплатной за доставку своих наиболее брутальных и фотогеничных роллов стоимостью свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в 2023 году у 29-летнего Гасанова имелась собственная доставка блюд японской кухни, однако спустя несколько месяцев она закрылась. После этого он не выплатил деньги компании «Доставка 24» за оказанные услуги, связанные с доставкой суши и роллов. Организация требует 645 тыс. рублей. Тем не менее взять с блогерского бизнеса особо нечего, поскольку счета компании заблокированы в связи с долгами, а приставы пытаются взыскать с фирмы примерно 50 тыс. рублей.

Отмечается, что долг самого Гасанова перед ФНС составляет свыше 150 млн рублей. При этом последние пару недель Гусейн старался гасить задолженность, однако пока смог выплатить менее 10 млн рублей.