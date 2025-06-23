Непогода не помеха: Музыка объединила жителей Павловского Посада
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
20 июня, вопреки пасмурной погоде и непрерывному дождю, Центральный парк культуры и отдыха Павлово-Посадского округа стал эпицентром проникновенного музыкального вечера.
Хор народной песни «Напев», возглавляемый Валерием Юрьевичем Илларионовым, преподнес жителям городского парка незабываемое представление, посвященное народному музыкальному наследию.
Небо, затянутое тучами, и тихий, но постоянный дождь не помешали волшебным звукам народных мелодий наполнить пространство парка, создавая атмосферу тепла и комфорта. Зрители, укрывшиеся под зонтами, с восторгом и душевной откликнулись на знакомые мотивы, которые вызвали чувство общности и радости, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Этот концерт стал неожиданным и приятным сюрпризом для всех, кто оказался в округе в этот день.
Представители администрации парка выражают признательность артистам за их искреннее творчество и вклад в создание особой атмосферы. Сотрудники парка подчеркивают, что подобные мероприятия играют важную роль в поддержании и обогащении культурного наследия, сближают людей и способствуют единению, невзирая на погодные капризы.