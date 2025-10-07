Непомнящий назвал сильнейшего российского футболиста после Аршавина

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с Metaratings.ru порассуждал о сильнейшем российском футболисте прямо сейчас.

Специалист поставил на первое место полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Если Глушенков будет дальше так играть, его никто не сможет сдержать. Его настроение — важный аспект в успехах «Зенита». Когда он в ударе, то представляет грозную силу. Он сильнейший российский футболист после Аршавина», — сказал Непомнящий.

Он также отметил отличную игру Алексея Батракова из «Локомотива» и армейца Матвея Кисляка, но подчеркнул, что давно никто не играл так вдохновенно, как Глушенков.

26-летний Глушенков принял участие в 12 матчах «Зенита» в нынешнем сезоне, забив восемь мячей и отдав четыре передачи. В товарищеском матче сборной России против Иордании (0:0) Глушенков вышел на поле с капитанской повязкой.

«Зенит» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 20 очков в 11 матчах.