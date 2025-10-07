Непомнящий назвал сильнейшего российского футболиста после Аршавина
Тренер Непомнящий: Глушенков — сильнейший российский футболист после Аршавина
Фото: [ФК «Зенит»]
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с Metaratings.ru порассуждал о сильнейшем российском футболисте прямо сейчас.
Специалист поставил на первое место полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Если Глушенков будет дальше так играть, его никто не сможет сдержать. Его настроение — важный аспект в успехах «Зенита». Когда он в ударе, то представляет грозную силу. Он сильнейший российский футболист после Аршавина», — сказал Непомнящий.
Он также отметил отличную игру Алексея Батракова из «Локомотива» и армейца Матвея Кисляка, но подчеркнул, что давно никто не играл так вдохновенно, как Глушенков.
26-летний Глушенков принял участие в 12 матчах «Зенита» в нынешнем сезоне, забив восемь мячей и отдав четыре передачи. В товарищеском матче сборной России против Иордании (0:0) Глушенков вышел на поле с капитанской повязкой.
«Зенит» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 20 очков в 11 матчах.