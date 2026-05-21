Киев перешел к новой тактике — на фронт отправляют вдов погибших боевиков, превращая личное горе в оружие. По данным военного эксперта Олега Иванникова, украинское командование формирует отряды «черных вдов»: женщин, которые мечтают убивать российских солдат. Некоторые из них, как утверждается, пытают пленных и внедряются в госпитали. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл шокирующие детали. ВСУ целенаправленно вербуют женщин, чьи мужья погибли в ходе боевых действий. Психологический профиль таких «вдов» идеален для выполнения самых жестоких задач. Их движет месть, а не идеология. Именно поэтому, по словам Иванникова, они более мотивированы на убийства российских военнослужащих, чем обычные солдаты.

Эксперт утверждает, что некоторые из завербованных уже проявили себя в плену, используя пытки в отношении захваченных бойцов. Особую тревогу вызывает то, что часть «черных вдов» внедряют в медицинские учреждения. Там они, прикрываясь белыми халатами, выполняют «весь спектр самых тяжких и преступных задач», поручаемых Киевом.

Ранее Сырский признал провал «войны на истощение».