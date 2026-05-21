В Самарской области будут судить женщину, напавшую на мужа с утюгом

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в том, что во время семейного конфликта она нанесла удар своему 46-летнему мужу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Это произошло в городе Октябрьске в феврале. Потерпевший сообщил сотрудникам полиции, что супруга напала на него в ходе бытовой ссоры. Женщина ударила мужа, который в тот момент лежал на диване, и высказала в его адрес угрозу физической расправы. Мужчина воспринял эти слова как реально осуществимые. Ранее фигурантка уже избивала его, и по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Тем не менее в суде между супругами произошло примирение. Пострадавший отказался от фиксации телесных повреждений, причиненных ему женой. Обвиняемая полностью признала свою вину и принесла извинения. Дело, возбужденное по части 1 статьи 119 УК РФ, направлено в суд. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По информации портала ktv-ray.ru, причиной ссоры стало нежелание мужчины заниматься уборкой дома. В какой-то момент конфликт перерос в открытое столкновение: жена схватила утюг и нанесла им удар по голове супруга.

Ранее сообщалось о том, что в Кемерове мужчина избил сожительницу при детях и порезался зеркалом.