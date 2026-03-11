«Непробиваемый бронепоезд». «Локомотив» совершил невероятный камбэк в четвертьфинале Суперлиги

Калининградский «Локомотив» вырвал победу в первом матче четвертьфинала Суперлиги против «Заречья-Одинцово». Встреча в Подмосковье, полная драматизма, завершилась со счетом 3:2 (20:25, 25:17, 29:27, 20:25, 16:14) в пользу команды Андрея Воронкова.

Начало встречи осталось за хозяйками — 25:20, но во втором сете железнодорожницы сравняли положение, уверенно сыграв на блоке. Кульминация наступила в третьей партии: проигрывая 20:24, калининградки отыграли несколько сетболов. Решающий вклад внесла Марина Аслямова, выйдя на замену вместо Киси Насименту и поставив точку мощным ударом — 29:27.

Четвертый сет остался за «Заречьем» (25:20), и судьба встречи решилась на тай-брейке. При счете 13:13 хозяйки заработали матчбол, но подача экс-игрока «Локо» Юлии Бровкиной угодила в сетку. Калининградки использовали свой шанс: два блока принесли им победу в матче.

«Это было что-то нереальное!!!!!!», — подвела итог в соцсетях либеро команды Ольга Костюкевич.

Ответная игра состоится 13 марта в Калининграде. Победа выведет «Локомотив» в полуфинал.

