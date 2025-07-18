«Нес чушь, матернулся. Попадос»: полузащитник «Спартака» Пруцев рассказал о причинах своей фобии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Данил Пруцев рассказал Sport24, почему он боится давать интервью.

Футболист признался, что у него образовался внутренний зажим после давней истории, когда он еще играл за «Чертаново».

Пруцев давал интервью после матча на фоне усталости и страшной жары. Поначалу нормально отвечал на вопросы, но затем, по его словам, «понес чушь». Пруцев попросил журналиста перезаписать интервью, но выяснилось, что оно идет в прямом эфире. Узнав это, футболист еще и матернулся, что тоже попало в прямой эфир.

«Попадос. Вот после этого и появилась боязнь, что снова могу что-то ляпнуть, а все будут смеяться», — заключил Пруцев.

В минувшем сезоне Данил Пруцев провел 30 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре передачи.

Ранее в «Спартаке» допустили, что третий комплект новой формы может оказаться сине-белого цвета.