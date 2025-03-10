Нескольких футбольных арбитров могут пожизненно отстранить после проверки на полиграфе

В 2024 году многие российские футбольные арбитры прошли проверку на детекторе лжи. Как стало известно «Спорт-Экспрессу» не все они показали удовлетворительные результаты.

Инициатором проверки стал глава экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

По информации издания, несколько арбитров могут быть пожизненно отстранены от работы со следующего сезона. Имена не справившихся с полиграфом судей «Спорт-Экспресс» не называет.

В 20-м туре РПЛ самым скандальным стало удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче с «Факелом». Арбитр Виталий Мешков показал футболисту красную карточку за неприличный жест в адрес трибун. В «Зените» настаивают, что Вендела спровоцировали воронежские болельщики расистскими выкриками.