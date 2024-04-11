Несколько дней осталось до конца регистрации на онлайн-этап соревнований и видеоконкурса премии «КАРДО»

Несколько дней осталось до конца регистрации на онлайн-этап соревнований и видеоконкурса седьмого сезона международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Она завершится 17 апреля.

Организаторами конкурс-премии выступают президентская платформа «Россия – страна возможностей», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России» и Правительство Ставропольского края при поддержке «Фонда президентских грантов» и Россотрудничества.

В новом сезоне конкурса есть новшества. Так, впервые кроме категории «про» выделили категорию «любителей» в каждом направлении. Направлений теперь одиннадцать.

Принять участие можно в разных конкурсах. Это соревнования, проекты, видео и премия. Гранд-финал «КАРДО» пройдет в Ставрополе 22-25 августа. В ннм встретятся победители онлайн-отбора, 10 национальных и 25 региональных этапов, а также спортсмены, которые пройдут в финал по итогам отборочных соревнований в Ставрополе.

Видеоконкурс проходит в несколько этапов. После подачи заявок определят Топ-48 участников. Они получат творческое задание, после чего будут отобраны 12 финалистов. Затем в очном формате в Ставрополе работы участников оценит экспертный совет.

В рамках премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта организуется и проводится сбор заявок с предложениями кандидатов на конкурс для определения Топ-50. Затем проходит открытое голосование для определения Топ-12, после чего независимые эксперты определяют тройку лауреатов. Победителей объявят на гранд-финале.

Так же в Ставрополе пройдут очные защиты проектов грантового конкурса премии. Его победители получат финансовую поддержку на реализацию проектов на сумму до полутора миллионов рублей.

Общий призовой фонд для победителей и лауреатов соревнований, видеоконкурса и премии составляет более пяти миллионов рублей.

Подробная информация представлена на сайте премии.