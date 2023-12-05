Несколько сотен спортсменов со всей страны приняли участие в соревнованиях по каратэ в Лобне

В минувшие выходные во Дворце спорта «Лобня» несколько сотен спортсменов со всей страны поучаствовали в Кубке России, Кубке главы города и Кубке «Школы Карате Тацудзин».

Так, на Кубке России выступают только взрослые спортсмены, категория старше 18 лет, во всероссийском турнире на Кубок главы города принимают участие спортсмены от 12-ти до 16-ти лет. А соревнования «Школы Карате Тацудзин» предназначены для начинающих спортсменов.

По традиции спортсмены показывали перед судьями свои умения в индивидуальных и командных ката и кумите. Одной из участниц соревнований стала Есения Кремнева, воспитанница «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» из Лобни.

«Готовились к соревнованиям на протяжении двух-трех недель, тренировки были очень интенсивные, даже по два-три раза в день», — рассказала девушка.

Победители соревнований получили на память кубки, медали и, конечно, сделали множество фотографий.