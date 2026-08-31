В Подмосковье провели оптимизацию работы светофоров на четырех перекрестках

Специалисты Мосавтодора продолжают работу по оптимизации движения на региональных дорогах Подмосковья, на прошлой неделе они оптимизировали работу двух светофоров в Чехове и Раменском, а также модернизировали два светофора в Подольске и Одинцовском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа они установили видеодетекторы и разделили транспортные потоки для работы светофора в адаптивном режиме на пересечении Можайского и Петровского шоссе. В Подольске был обустроен адаптивный светофор на пересечении Симферопольской и Заводской улиц.

В Раменском дорожники на 10 секунд увеличили проезд по улице 100-й Свирской дивизии, там они скорректировали режим работы светофора на пересечении с улицей Серова. В деревне Чепелево в Чехове они внесли корректировки в адаптивный режим работы светофора на пересечении Старого Симферопольского шоссе и дороги Чепелево – Вельяминово.

Такие корректировки позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.