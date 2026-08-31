Сергей Собянин: Москва делится с регионами России инновационными практиками в здравоохранении

Москва активно помогает российским регионам развивать сферу здравоохранения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, свыше 1,5 тыс. врачей со всей страны проходят стажировки в медучреждениях и научных центрах Москвы в год. В их рамках специалисты проходят обучение по самым разным направлениям.

«Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы на сегодняшний день принял специалистов и управленческие команды более чем из 30 субъектов России. Среди них были руководители региональных кадровых центров, которые знакомятся с нашей системой подбора персонала, оценки, стандартами профразвития и образования», — рассказал Собянин.

Он отметил, что отдельным направлением являются программы повышения квалификации, которые адаптированы под потребности каждого конкретного региона. К примеру, был реализован проект с ЯНАО, в рамках которого более 300 специалистов прошли комплексную оценку компетенций. В результате была создана индивидуальная образовательная программа.

С помощью платформы «Московская медицина. Мероприятия» субъекты РФ могут принимать участие в столичных образовательных мероприятиях, конференциях и дискуссиях. С 2025 года Москва помогает внедрять свои инновационные практики в системы здравоохранения регионов. Например, у регионов есть доступ к проектам по созданию центров ментального здоровья и женского здоровья.

«Также Москва активно помогает при разработке стратегий развития региональных систем здравоохранения. Под запросы регионов проводится аудит систем здравоохранения, строятся прогнозы и разрабатываются эффективные меры развития», — добавил Собянин.

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