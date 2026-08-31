В Серпухове к 1 сентября откроется обновленная Липицкая школа

К 1 сентября на пл. 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов откроется обновленная после капитального ремонта Липицкая школа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы в здании провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», его площадь составляет более 3,2 тыс. кв. м.

Специалисты отремонтировали кровлю, обновили и утеплили фасад и входную группу. Кроме того, были заменены системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведены внутренние ремонтные работы. Для школы закупили новую мебель и оборудование, прилегающую территорию благоустроили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.