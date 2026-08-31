В Подмосковье поддержали обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков массой более 17 кг

Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский поддержал обвинение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств массой более 17 кг, Красногорский городской суд вынес приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, с марта по октябрь 2024 года он через мессенджер приобрел запрещенные вещества для последующего сбыта на территории Московского региона. За это он рассчитывал получить денежное вознаграждение.

Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность. В ходе личного досмотра наркотические средства были изъяты из незаконного оборота. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.