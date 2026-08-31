Бондарчук и Исакова впервые вышли в свет вместе

59-летний режиссер Федор Бондарчук и 49-летняя актриса Виктория Исакова впервые появились вместе на светском мероприятии, подтвердив слухи о возможном романе, которые ходили несколько месяцев, сообщает Teleprogramma.org.

Пара посетила один из московских вечеров, и, хотя на первых совместных фото они выглядели напряженными и держались на расстоянии, очевидцы отметили, что на мероприятии они не скрывали своих отношений и общались с общими знакомыми.

Слухи о романе Бондарчука и Исаковой появились в начале 2026 года — вскоре после того, как режиссер развелся с 37-летней актрисой Паулиной Андреевой. Брак, заключенный в 2019 году, пара расторгла в мае 2026 года. По слухам, инициатором развода стала именно Паулина. У режиссера и актрисы остался общий сын.

До этого Бондарчук был женат на Светлане Бондарчук 25 лет, в этом браке родились сын Сергей и дочь Варвара.

Для Исаковой этот год также был непростым. Актриса потеряла мужа — режиссера Юрия Мороза, который скончался в июле 2025 года после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Они прожили вместе более 20 лет, пережив трагедию — их первый ребенок умер в трехмесячном возрасте. В 2015 году у пары родилась дочь.

Ранее сообщалось, что 69-летний актер Андрей Ургант впервые появился с молодой женой на фестивале в Выборге.