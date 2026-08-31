Более 15 тыс. га для возведения жилья выявили в Подмосковье в рамках программы «Земля для стройки»
В Подмосковье по проекту «Земля для стройки» выявили 15 тыс. га для жилья
Фото: [БТИ Московской области]
В Подмосковье в рамках проекта «Земля для стройки» выявили более 15 тыс. га площадей для возведения жилья. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Всего с начала реализации проекта (2020 года), на территории Московской области выявлено 15 272 га земельных участков и территорий, из которых 5 690 га уже вовлечены в оборот», — говорится в сообщении ведомства.
В рамках проекта создается база земельных участков, которые подходят для строительства жилых домов. Воспользоваться этой информацией могут как застройщики и инвесторы, так и граждане.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.