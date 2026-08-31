К 1 сентября в подмосковном Большом Буньково откроется Центр образования № 26

В деревне Большое Буньково Богородском округе завершился масштабный капитальный ремонт здания МБОУ «Центр образования № 26», учреждение откроют к 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт прошел в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в здании провели кровельные и фасадные работы, проложили новые инженерные сети, заменили окна и двери, провели сантехнические работы, внутреннюю отделку помещений, электромонтажные работы. Кроме того, специалисты выполнили устройство новой входной группы и благоустройство территории. Общая площадь школьного здания составляет более 5,8 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.