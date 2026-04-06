«Невероятная»: Павел Деревянко впервые показал 15-летнюю дочь, которая приобщила его к искусству

Звезда сериала «Домашний арест» Павел Деревянко впервые за долгое время появился на публике со своей 15-летней дочерью. Девушка, которая увлекается изобразительным искусством, решила приобщить отца к живописи и отвела его в Новую Третьяковку, сообщает «Газета.Ru».

На опубликованных фотографиях актер и его дочь выглядят счастливыми. Девочка, одетая в стильный монохромный образ, рассказывает отцу о картинах, а Павел внимательно слушает.

Подписчики тут же засыпали комментариями: «Невероятная», «Какая она красивая», «Ее нужно в кино», «Похожа на вас». Сама девочка, судя по всему, не против творческой карьеры, но пока сосредоточена на учебе и искусстве.

У Деревянко двое дочерей. Мать девочек — бывшая возлюбленная актера Дарья Мясищева. Пара несколько раз расставалась и сходилась, но в ноябре 2020 года они окончательно разошлись. Деревянко тогда заявил, что они навсегда останутся семьей ради детей.

В 2024 году у актера начался роман с дизайнером Зоей Фуць, а в мае 2025 года он сделал ей предложение прямо на стадионе «Динамо». В августе того же года пара официально зарегистрировала отношения. У Зои двое сыновей от предыдущего брака, с которыми Павел, по его словам, легко подружился.

