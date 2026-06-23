Одна ошибка изменила все: в Архангельской области в пожаре погиб пятилетний ребенок

Пожар в частном доме в Вельске унес жизнь пятилетнего ребенка. Следствие установило, что причиной стала неосторожность матери, оставившей тлеющий окурок, пишет Газета.ру со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

Трагический случай произошел в Архангельской области, где в результате возгорания частного дома погиб пятилетний мальчик. Следственные органы установили обстоятельства происшествия и пришли к выводу о вине матери ребенка.

Как начался пожар

Инцидент произошел в апреле в городе Вельске. По материалам дела, 38-летняя женщина оставила в помещении непотушенный окурок рядом с легко воспламеняющимися материалами. После этого она покинула дом, заперев внутри своего малолетнего сына.

Через некоторое время на веранде вспыхнул огонь, который быстро распространился на жилые комнаты. Пламя полностью охватило строение, не оставив ребенку шансов на спасение.

Выводы следствия и суда

Суд установил, что причиной трагедии стали действия матери, проявившей грубую неосторожность при обращении с огнем. Следствие подтвердило, что именно оставленный тлеющий окурок стал источником возгорания.

Женщина признала свою вину в ходе расследования и судебного разбирательства.

Решение суда

Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием части заработка в пользу государства. Решение было принято с учетом обстоятельств дела и признания вины.

Итог происшествия

Трагедия стала результатом сочетания опасной небрежности и нарушения элементарных правил пожарной безопасности. Следственные органы напомнили о необходимости строго соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем в быту.