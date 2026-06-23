«Мише негде жить»: Ефремова спасли от судьбы бездомного актера

Заслуженный артист России Михаил Ефремов оказался в сложной жизненной ситуации — он вынужден снимать жилье, так как собственной квартиры в Москве у него больше нет. По информации MK.RU , известный актер переехал на съемную квартиру на Патриарших прудах, а помочь с арендой ему помог старший сын Никита. Знакомые артиста связывают финансовые трудности с отсутствием работы в кино.

В театральных и околокиношных кругах последние дни активно обсуждают непростую жилищную ситуацию Михаила Ефремова. Как стало известно корреспонденту «МК» от осведомленного источника из окружения актера, заслуженный артист России сейчас снимает жилье в центре Москвы. Причина — отсутствие собственной квартиры, которую Ефремов оставил бывшей супруге и детям.

Знакомый Михаила Олеговича, пожелавший сохранить анонимность, рассказал: «Мише негде жить». Квартиру на Арбате актер оставил своей жене Кругликовой и троим общим детям. Ранее у Ефремова было и другое жилье, но его судьба за годы отсутствия в Москве остается неизвестной. В актерской среде, по словам собеседника, принято судиться за квадратные метры, но Ефремов не из тех, кто станет отбирать жилье у близких людей. Всегда оставлял все своим женщинам, содержал детей и принимал участие в их жизни.

Отдельная история — квартира возлюбленной Ефремова Дарьи Белоусовой. Поселиться там актер тоже не может — по натуре не привык перекладывать ответственность и всегда предпочитал решать свои проблемы самостоятельно. Как отмечает источник, воспитание и семейные традиции сыграли в этом не последнюю роль. Ефремов происходит из знаменитой династии, где мелочиться не принято. В их роду были священники, преподаватели, режиссеры Большого театра, известные актрисы. С таким бэкграундом, по словам знакомых, иначе поступить было нельзя.

Но даже в сложный период артист не остается один. Старший сын Никита Ефремов, который служит в театре «Современник» и успешно снимается в кино, активно поддерживает отца. Вероятно, именно он помог Мишелю снять достаточно комфортное жилье на Патриарших прудах, чтобы папе было удобно.

Финансовые трудности Ефремова связаны с отсутствием предложений в кинематографе, где артист зарабатывал основные средства. В театре Михалкова ему платят, но основной доход актеров — съемки. Главная надежда была на проект «Кукольник», но съемки пока отложены. Такая актерская судьба: сегодня ты востребован, завтра — без работы. И в этой ситуации дети помогают отцу, что в актерской династии Ефремовых, судя по всему, является нормой.

Ранее сообщалось, что сына экс-адвоката Ефремова и Блиновских арестовали за мошенничество.