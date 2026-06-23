Названо количество выходных в производственном календаре на 2027 год

Стало известно, сколько выходных и рабочих дней ожидает россиян в 2027 году. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» рассказал о предварительной структуре производственного календаря: при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными дни будут распределены 247 и 118 соответственно. Эксперт также спрогнозировал переносы праздников и длину рабочих недель.

Хотя официальный производственный календарь на 2027 год пока не утвержден, эксперты уже строят прогнозы. Как отмечает Игорь Балынин, с высокой долей вероятности общее количество рабочих дней в следующем году сохранится на уровне 2025-2026 годов — 247 против 118 выходных и праздничных. В основе расчета лежат нормы статьи 112 Трудового кодекса, закрепляющие 14 нерабочих праздничных дней, восемь из которых приходятся на первую неделю января.

Новогодние каникулы, предположительно, стартуют 31 декабря 2026 года и продлятся по 10 января 2027 года включительно. Два дня из этого периода — 2 и 3 января — уже являются выходными, и по правилам их перенесут на ближайшие рабочие даты. Так, суббота 2 января, скорее всего, станет выходным 5 ноября, а воскресенье 3 января перенесут на пятницу 31 декабря.

Помимо январских праздников, в 2027 году россиян ждут еще шесть нерабочих дней: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября. При этом структура рабочих недель обещает быть разнообразной. В отличие от 2026 года, где шестидневные недели полностью отсутствовали, в 2027-м такой период ожидается с 15 по 20 февраля. Вслед за ним последуют три выходных дня — с 21 по 23 февраля, а затем короткая трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля.

Еще одна трехдневная рабочая неделя прогнозируется в ноябре — с 1 по 3 ноября. Кроме того, эксперты предполагают четыре четырехдневные рабочие недели: с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая и с 15 по 18 июня. Завершится 2027 год четырехдневной рабочей неделей с 27 по 30 декабря.

Эксперт подчеркивает: на размер заработной платы за полностью отработанный месяц количество рабочих или выходных дней в конкретном месяце не влияет. Оклад начисляется пропорционально отработанным дням исходя из их общего числа в месяце. То есть изменения в календаре не повлияют на итоговую сумму, если сотрудник отработал все положенные по графику дни.