Невеста Григория Лепса рассказала о трудностях жизни в Лондоне

18-летняя Аврора Киба призналась в своем личном блоге, что променяла обеспеченную жизнь с Лепсом в Москве на скромную жизнь в британской столицы.

Девушка рассказала, что в Москве она могла бы «поступить в МГИМО и после поехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в «Кофемании».

Но вместо звездной жизни Киба предпочла получать образование в британском колледже искусств.

По словам Авроры, ей приходится самостоятельно справляться со всеми бытовыми трудностями: стирать, готовить и мыть полы. Но зато она живет в Лондоне.

Из плюсов проживания в столице Великобритании Аврора выделяет то, что полученное здесь образование, возможно, сыграет важную роль в ее карьере.

Ранее сообщалось о том, что сваха Осипова оценила вероятность рождения детей у Лепса и Кибы.