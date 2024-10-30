Сваха Осипова оценила вероятность рождения детей у Лепса и Кибы
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Среди разведенных мужчин наблюдается характерная тенденция кардинально менять свою жизнь после длительного брака. Такое мнение в интервью сайту «Страсти» высказала профессиональная сваха Анна Осипова.
Звездный статус позволяет Григорию Лепсу расширенные возможности для реализации своих желаний, в том числе своего желания испытать эмоции от позднего отцовства, отметила она.
Артист всю жизнь работал на благо семьи и сейчас решил пожить для себя, пояснила Осипова.
Что касается планов певца о троих детях с юной возлюбленной, то они имеют место быть. Сваха также привела примеры успешного позднего отцовства среди мужчин.
Осипова воздержалась от прогнозов относительно будущего пары, отметив непредсказуемость развития романтических отношений.
Ранее сообщалось о том, что Григорий Лепс высказался о совместном будущем с 18-летней возлюбленной.