Продюсер Морозов заявил о скором завершении карьеры Наташи Королевой

Продюсер Евгений Морозов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, почему карьера Наташи Королевой в скором времени уйдет в закат, и какие творческие ошибки к этому привели.

Музыкальный продюсер считает, что ключевую роль в становлении карьеры Королевой сыграл ее бывший супруг, клавишник-композитор Игорь Николаев. Все помнят историю любви «дельфина и русалки», но главнее то, что исполнитель входил в тусовку Аллы Пугачевой. Это сыграло на руку брюнетке.

«И та, вершащая судьбы на российской эстраде, впустила Королеву в свои "Рождественские встречи". А тогда это было верным путем к успеху», — отметил собеседник АиФ.

После развода с Николаевым основное внимание было приковано не к Королевой, а к композитору. Продюсер это объясняет отсутствием впечатляющих вокальных данных певицы. В то время, когда брюнетка давала концерты за 5-6 тысяч долларов, Николаев получал все 15 тысяч. При этом после развода стали чаще случаться целые аншлаги. Получается, что основной ошибкой звезды была ее ставка на хайп на отношениях, а не на вокальные данные.

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