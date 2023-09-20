Невролог Евдокимов определил сроки возвращения певца Николаева на сцену

Народный артист РФ Игорь Николаев перенес серьезную операцию на сердце. Сегодня певца перевели из реанимации в стационар, его жизни ничего не угрожает. Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, как быстро может восстановиться Николаев после перенесенной операции и сможет ли он вернуться на сцену. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, после перенесенных подобного рода операций, как правило, пациенты быстро выздоравливают и возвращаются к обычной жизни.

Медик отметил, что певец сможет выступать на сцене уже через месяц.

По его словам, Николаеву следует соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться и совершать физические нагрузки.