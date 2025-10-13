НХЛ оштрафовала защитника «Ванкувера» за удар в пах Коннора Макдэвида

Национальная хоккейна лига (НХЛ) оштрафовала защитника «Ванкувер Кэнакс» Тайлера Майерса на $2,5 тыс. за удар клюшкой в пах суперзвезды «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Инцидент произошел в матче 12 октября. Майерс получил лишь двухминутный штраф. Макдэвид остался на льду и помог своей команде победить (3:1), отметившись результативной передачей на последний гол. Всего на счету форварда «Эдмонтона» три очка в двух стартовых матчах сезона.

Финалист Кубка Стэнли двух последних лет начал сезон с поражения от «Калгари Флеймз» (3:4 ОТ). На данный момент «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции.

Коннор Макдэвид проводит свой последний сезон по действующему контракту. Накануне регулярного чемпионата нападающий подписал новое двухлетнее соглашение, отказавшись от повышения зарплаты. Макдэвид продолжит зарабатывать $12,5 млн в год.