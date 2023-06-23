НХЛ отказалась от использования «радужных» свитеров в поддержку ЛГБТ

В Национальной хоккейной лиге отказались использовать на разминке радужные свитера в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

По его словам, акция не увенчалась успехом. Внимание общественности было сосредоточено на том, какие игроки и команды отказываются надевать свитера с символикой ЛГБТ.

Первым отказавшимся надеть радужное джерси был российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. Он заявил, что поддержка ЛГБТ идет вразрез с его религиозными убеждениями.

После этого отказы выходить на разминку в радужных свитерах пошли один за другим. Так, «Чикаго Блэкхокс» отказались от акции, объяснив это тем, что беспокоятся за то, что российские игроки команды могут преследоваться на родине за пропаганду ЛГБТ.

От участия в акциях отказывались не только российские игроки, мотивируя это различными причинами.