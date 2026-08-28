Документы на взыскание алиментов в Подмосковье: как подать и оформить всего за сутки

Главное управление ФССП по Московской области активизировало работу по взысканию алиментов в преддверии 1 сентября. В ведомстве напомнили процедуру подачи документов и сроки возбуждения исполнительных производств, передает REGIONS .

Стартовый набор документов

Чтобы начать принудительное взыскание алиментов, взыскатель должен располагать одним из трех документов: исполнительным листом, выданным судом; судебным приказом; либо нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов. Без этого основания приставы не могут запустить процедуру.

Сам документ вместе с заявлением о возбуждении производства подается в подразделение ФССП по месту жительства или регистрации должника. Также потребуются банковские реквизиты получателя, на которые будут перечисляться средства.

Традиционные каналы подачи

Бумажный вариант — личный визит в отделение или отправка заказным письмом с уведомлением. Адреса всех подразделений ГУФССП по Московской области опубликованы на официальном сайте в разделе «Контакты». Однако этот способ, хотя и проверенный, имеет недостатки: документы могут задержаться в пути или в канцелярии, а бумажный оригинал всегда сопряжен с риском утраты.

Электронный вариант — самый быстрый

Более современный и надежный путь — электронный документооборот. Взыскателю достаточно подать в суд ходатайство о направлении исполнительного документа в ФССП в цифровом виде. Этот формат, как пояснил подполковник внутренней службы Игорь Никишин, исключает потерю или подделку бумаг, экономит время и не требует личного присутствия.

«Вся информация о ходе производства оперативно отражается в личном кабинете на портале „Госуслуги“», — добавил представитель ведомства.

Сроки и усиленный режим

Главное управление ФССП обращает внимание: производство по алиментам возбуждается не позднее чем через сутки после того, как исполнительный документ поступил к приставу. Ускорение связано с сезонным усилением работы — перед началом учебного года количество обращений традиционно растет, и служба стремится оперативно реагировать на каждое заявление, чтобы дети не остались без положенного содержания.