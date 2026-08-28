«Охота» на должников в Подмосковье: неплательщиков по алиментам стали находить через соцсети

Главное управление ФССП по Московской области запустило масштабную акцию по розыску злостных неплательщиков алиментов. Как пишет REGIONS , к мероприятиям привлекли профильные ведомства, параллельно ведется разъяснительная работа с населением. Судебные приставы не только ищут должников, но и посещают детские центры, помогают семьям в сложных жизненных обстоятельствах и участвуют в донорских акциях для больниц.

Охота на должников: усиленный режим

В преддверии нового учебного года сотрудники подмосковного управления ФССП активизировали работу по розыску граждан, уклоняющихся от выплат на содержание детей. К рейдам подключились коллеги из полиции, органов опеки и социальных служб. Совместные проверки проходят по всему региону: приставы наведываются к должникам по месту прописки, проверяют имущественное положение и выясняют причины задолженности.

Как пояснил врио руководителя ГУФССП по Московской области Игорь Никишин, усиление связано не только с сезонным фактором, но и с желанием профилактировать проблемы — чтобы дети получали положенные средства вовремя, а не в судебном порядке.

Разъяснительная работа на всех фронтах

Параллельно с рейдами ведется активная просветительская кампания. Сотрудники управления проводят личные приемы граждан, отвечают на вопросы в официальных аккаунтах соцсетей и на сайте ведомства. Людям разъясняют порядок подачи документов, сроки возбуждения производств и ответственность за уклонение.

Особое внимание — тем, кто добросовестно платит, но сталкивается с бюрократическими сложностями. Приставы помогают разобраться с расчетами, перерасчетами и сменой банковских реквизитов.

Социальная миссия: не только принуждение

Помимо розыскных и разъяснительных мероприятий, сотрудники ФССП участвуют в благотворительных и социальных акциях. Они регулярно посещают подшефные детские центры и интернаты, оказывают адресную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, приставы присоединяются к донорским акциям для детских медицинских учреждений, сдавая кровь для маленьких пациентов.

В ведомстве подчеркивают: борьба с задолженностями — лишь часть работы. Главная цель — чтобы каждый ребенок в Подмосковье получал заботу и содержание, а у неплательщиков не оставалось шансов уйти от ответственности.