Бесконтрольный онлайн-шопинг оказался первым признаком неизлечимой болезни у женщины

В Великобритании медсестра по имени Андреа, долгие годы страдавшая от забывчивости и странного поведения, получила диагноз «болезнь Альцгеймера» после того, как родные заметили ее бесконтрольный онлайн-шопинг и бессвязные сообщения, а сейчас женщина находится в доме престарелых и почти не говорит. Об этом сообщает Mirror.

Дочь пациентки Эмили рассказала изданию Mirror, что сначала мать начала забывать имена, места и цифры, а в 2024 году к этому добавились странные и бессвязные текстовые сообщения членам семьи, ухудшение пространственного мышления и неконтролируемые покупки в интернете — женщина заказывала одни и те же вещи и одежду случайных размеров. Эмили записала мать в клинику для женщин в менопаузе, списывая симптомы на гормональные изменения, но состояние продолжало ухудшаться. МРТ показало прогрессирующую атрофию мозга, а в июле 2025 года был поставлен диагноз — болезнь Альцгеймера. Из-за быстрого ухудшения когнитивных способностей женщину пришлось перевести в дом престарелых, где она узнает близких, но почти не разговаривает.



Ранее стало известно, что женщина 15 дней пила только воду и едва не погибла: у нее отказал мозг.