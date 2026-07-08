В Шаховской восстановили аварийный зерновой склад

В деревне Степаньково городского округа Шаховская на улице Промышленной восстановили аварийный нежилой объект — здание бывшего зернохранилища, оно находится вблизи автомобильной дороги регионального значения Степаньково — Бухолово — Козлово. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Кирпичное здание площадью порядка 680 кв. м возвели в конце 1970-х годов, в последнее время оно пустовало. Его строительные конструкции со временем начали разрушаться. В конце 2025 года у постройки сменился собственник, который принял решение о проведении капитального ремонта. Он выполнил полный цикл восстановительных работ, включая устройство новой кровли, укрепление и усиление основных несущих конструкций, установку оконных блоков, обустройство отмостки. Кроме того, были организованы удобные подъездные пути для транспорта. В здании планируют обустроить склад промышленных товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.