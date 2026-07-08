В Мытищах прокуратура помогла обустроить в домах пандусы для маломобильных граждан

Мытищинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов и помогла обеспечить доступность входных групп жилых домов для маломобильных граждан. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в домах по адресам улица Академика Каргина, 2-й Щелковский проезд и Олимпийский проспект отсутствовали необходимые условия для доступа маломобильных групп населения. Там не было пандусов, что затрудняло передвижение для граждан с ограниченными возможностями. Городская прокуратура внесла генеральному директору управляющей компании представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В результате входные группы в указанных домах оборудовали пандусами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.