В Мытищах прокуратура помогла обустроить в домах пандусы для маломобильных граждан
Доступность входных групп домов для маломобильных граждан обеспечили в Мытищах
Фото: [Прокуратура Московской области]
Мытищинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов и помогла обеспечить доступность входных групп жилых домов для маломобильных граждан. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, в домах по адресам улица Академика Каргина, 2-й Щелковский проезд и Олимпийский проспект отсутствовали необходимые условия для доступа маломобильных групп населения. Там не было пандусов, что затрудняло передвижение для граждан с ограниченными возможностями. Городская прокуратура внесла генеральному директору управляющей компании представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
В результате входные группы в указанных домах оборудовали пандусами.
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