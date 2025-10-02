НХЛ выписала максимальный штраф хоккеисту, ударившему Демидова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала на максимально возможную сумму нападающего «Оттава Сенаторз» Ника Казинса за удар клюшкой по рукам российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

Инцидент произошел в третьем периоде предсезонного матча, который «Монреаль» выиграл с разгромным счетом 2:0. Демидов отметился двумя голевыми передачами.

Казинсу придется выложить $2148, которые поступят в Фонд экстренной помощи игрокам.

19-летний Демидов подписал контракт с «Монреалем» в апреле 2025 года. Годом ранее «Канадиенс» выбрали нападающего на драфте под общим пятым номером. Россиянин считается одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

