Агент Кузнецова раскрыл причины перехода хоккеиста в «Металлург»

Бабаев отметил, что Кузнецов давно хотел поиграть вместе с Владимиром Ткачевым. В свое время он даже уговаривал Романа Ротенберга выменять друга в СКА.

По словам агента, у 33-летнего нападающего было несколько вариантов в НХЛ, нужно было только подождать. Но когда возникло предложение от «Металлурга», Кузнецов быстро согласился. При этом обладатель Кубка Стэнли с пониманием отнесся к тому, что в Магнитогорске ему не могут предложить высокую зарплату из-за отсутствия места под потолком. По данным СМИ, Кузнецов заработает за сезон в «Металлурге» всего лишь 10 млн руб. без учета бонусов.

«Думаю, что ему было обидно, что «Трактор» вообще не вышел с ним на переговоры. Вы видели, что в Америке он катался на тренировках в форме «Трактора». Мы же понимаем его отношение. Сейчас, я думаю, он будет делать все, чтобы доказать, что руководство «Трактора» рано его списало со счетов», — сказал Бабаев, предвкушая дополнительные эмоции в южноуральском дерби.

Ранее сообщалось, что Кузнецовым интересовался клуб НХЛ «Флорида Пантерз» после серьезной травмы центрфорварда Александра Баркова.