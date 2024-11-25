«Матч ТВ»: Овечкин отказался вернуться в Россию для лечения травмы ноги

Российский форвард хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отказался лететь через океан в Россию, чтобы лечить на родине перелом ноги, полученный в одной из последних встреч регулярного чемпионата Лиги, передает телеканал «Матч ТВ».

Как рассказал журналистам старший врач хоккейного московского «Динамо» Валерий Конов, Овечкин якобы уповает на качество американской медицины.

«Я с ним переписывался, и он мне ответил: „Евгенич, ну как я приеду? Есть же хозяева „Вашингтона“, у меня контракт с клубом. И там тоже лечат хорошо, как и у вас», — сказал Конов.

В то же время, как отметил медик, он уверен, если бы Овечкин приехал в Россию, его бы намного быстрее поставили на ноги. Однако Конов напомнил, тут одного желания «Ови» недостаточно. Для перелета за океан необходимо обязательно заручиться согласием руководства «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Овечкин, который выступает в США за команду «Вашингтон Кэпиталз», получил травму. За счет этого он пропустил часть матча, поскольку не смог продолжать игру.