«Ничего не сделала для флага»: Фетисов жестко прошелся по Исинбаевой на ПМЭФ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на Петербургском международном экономическом форуме подверг резкой критике двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву. Его слова приводит РИА Новости .

Фетисов назвал циничной позицию спортсменки, которая с 2016 по 2024 год входила в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета.

«Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули», — заявил он.

По словам Фетисова, Исинбаева — одна из немногих, кто предпочел остаться за границей, в то время как большинство великих российских атлетов и хоккеистов возвращаются на родину, хотя могли бы не делать этого. Он добавил, что такое решение она приняла сама, и теперь ей с этим жить.

Елена Исинбаева проживает в Испании. Ее полномочия в комиссии атлетов МОК истекли после Олимпийских игр 2024 года в Париже.