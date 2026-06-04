«Ничего не сделала для флага»: Фетисов жестко прошелся по Исинбаевой на ПМЭФ
Фетисов: Исинбаева ничего не сделала, чтобы вернуть флаг России в МОК
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на Петербургском международном экономическом форуме подверг резкой критике двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву. Его слова приводит РИА Новости.
Фетисов назвал циничной позицию спортсменки, которая с 2016 по 2024 год входила в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета.
«Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули», — заявил он.
По словам Фетисова, Исинбаева — одна из немногих, кто предпочел остаться за границей, в то время как большинство великих российских атлетов и хоккеистов возвращаются на родину, хотя могли бы не делать этого. Он добавил, что такое решение она приняла сама, и теперь ей с этим жить.
Елена Исинбаева проживает в Испании. Ее полномочия в комиссии атлетов МОК истекли после Олимпийских игр 2024 года в Париже.