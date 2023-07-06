Нидерландский футбольный клуб представил новую форму в цветах российского флага

Клуб чемпионата Нидерландов по футболу «Херенвен», играющий в высшем дивизионе, столкнулся с досадным казусом. Новая форма футболистов произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Сама форма, представленная клубом на официальном аккаунте клуба в Twitter, еще ничего: полностью красная. А вот рукава явно указывают, что игроки защищают цвета России, так явно на них читается российский триколор.

Клуб уже столкнулся с волной критики местных болельщиков. Не обошли новую форму вниманием и многочисленные украинские беженцы, обосновавшиеся в Недерландах после начала СВО.

В своих комментариях некоторые радикальные болельщики поклялись ни за что не покупать новую форму любимого клуба. Отдельные персонажи в своих гневных опусах использовали фото президента РФ Владимира Путина.