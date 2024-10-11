НИИ Склифосовского: состояние Василия Ливанова ухудшилось

Состояние известного актера и народного артиста РСФСР Василия Ливанова стало хуже. Об этой информации сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

«Он находится в реанимации. Неврологическая проблема. Состояние критическое», — сообщили в медучреждении.

Ливанов получил широкую известность благодаря своей роли Шерлока Холмса в сериале о детективе, который был снят в советский период. За это исполнение он был награжден орденом Британской империи.

В общей сложности актер принимал участие в 121 проекте.

Он сыграл императора Николая I в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975), доктора Стравинского в экранизации «Мастера и Маргариты» (2005), Гэлбрайта в картине «Лунная радуга» (1983) и Дон Кихота в фильме «Дон Кихот возвращается» (1997).

Кроме того, он озвучивал множество анимационных фильмов.

Ранее сообщалось, что актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому.