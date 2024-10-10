Mash: актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому
Актера Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния
Фото: [rutube.ru/телеканал «Санкт-Петербург»]
Советского и российского актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния здоровья, сообщил Mash.
Медики надеются, что в коме организм артиста сможет восстановиться и обойтись без отека головного мозга. По данным источника, у Ливанова в мозге скопилась жидкость, из-за чего к нему поступает мало кислорода. Кроме того, последние исследования выявили уверенные признаки онкологии.
О том, что Ливанова доставили в больницу, стало известно 1 октября. Актер был доставлен в медицинское учреждение с инсультом. За несколько дней до этого Ливанов пожаловался на слабость в теле и одышку. Его речь периодически нарушалась. Также артист испытывал боли.
Ранее сообщалось, что у Василия Ливанова во время хирургического вмешательства произошла остановка сердца. Артист находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского.