Mash: актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому

Медики надеются, что в коме организм артиста сможет восстановиться и обойтись без отека головного мозга. По данным источника, у Ливанова в мозге скопилась жидкость, из-за чего к нему поступает мало кислорода. Кроме того, последние исследования выявили уверенные признаки онкологии.

О том, что Ливанова доставили в больницу, стало известно 1 октября. Актер был доставлен в медицинское учреждение с инсультом. За несколько дней до этого Ливанов пожаловался на слабость в теле и одышку. Его речь периодически нарушалась. Также артист испытывал боли.

Ранее сообщалось, что у Василия Ливанова во время хирургического вмешательства произошла остановка сердца. Артист находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского.