Попытка Волочковой помириться с матерью и дочерью провалилась

Бывшая прима Большого театра российская балерина Анастасия Волочкова недавно съездила в Санкт-Петербург. Она навестила тяжелобольного отца и попыталась восстановить отношения с матерью Тамарой Владимировной и дочерью Ариадной, однако примирения не произошло, сообщает Teleprogramma.org.

В своем блоге Волочкова балерина поделилась новостью с подписчиками, но в ее голосе не было радости. Она коротко и грустно сказала: «К сожалению». Эти слова стали красноречивым признанием того, что семейный конфликт далек от разрешения.

У Волочковой давно не складываются отношения с близкими. В марте 2026 года она призналась, что хочет восстановить отношения с матерью, несмотря на разрыв из-за финансового спора. Балерина утверждала, что мать обманом забрала у нее квартиру в Петербурге, но при этом она готова простить ее ради примирения.

Однако Тамара Владимировна объясняла, что продала жилье, чтобы оплатить лечение отца Анастасии, а не ради личной выгоды. Родственники в Петербурге не поддерживают балерину в ее желании переезжать в Москву.

Особенно болезненным стал разрыв с дочерью. Анастасия перестала общаться с Ариадной в феврале 2026 года после интервью девушки, в котором та заявила, что ее мама живет «не по средствам». С тех пор обе близкие родственницы отказались от общения с балериной, о чем она не раз рассказывала в социальных сетях.

Помимо семейных проблем, 2026 год принес Волочковой и другие неприятности. Она стала фигуранткой скандала с недвижимостью — ее обвинили в неуплате налогов с продажи поместья. Позже юрист Тамара Иванова заявила, что нарушения были допущены из-за смены бухгалтера, а задолженность уже погашена.

Ранее стилист Сергей Зверев рассказал о стрессовом перелете с Анастасией Волочковой.