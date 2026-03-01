«Никакого переноса»: «Спартак» развеял слухи о срыве матча в Сочи

В воскресенье, 1 марта, в Сочи должен состояться матч 19-го тура Мир РПЛ между местной командой и московским «Спартаком». Однако за несколько часов до стартового свистка в информационном пространстве появились тревожные сообщения.

Телеграм-каналы распространили информацию о том, что начало встречи могут отложить из-за режима беспилотной опасности, действующего в городе-курорте. Болельщиков якобы просили не выезжать к стадиону до официального отбоя тревоги.

В пресс-службе «красно-белых» оперативно отреагировали на эти слухи. Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что никаких официальных уведомлений о переносе или отмене игры в клуб не поступало.

«В городе действуют ограничения. Но официальной информации о переносе или отмене матча на данный момент не поступало», – сказал Зеленов.

Таким образом, игра должна начаться по расписанию — в 16:30 по московскому времени на стадионе «Фишт» .