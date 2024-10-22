«Никакой катастрофы нет»: Алена Яковлева рассказала о своем состоянии после госпитализации

Сегодня она вышла на связь со своими поклонниками и рассказала о своем самочувствии. Об этом сообщает passion.ru.

Вчера народная артистка России Алена Яковлева была экстренно госпитализирована в НИИ им. Н.В. Склифосовского в Москве с подозрением на аппендицит.

Актриса сообщила, что чувствует себя лучше. К счастью, подозрения на аппендицит не подтвердились. Врачи установили причину плохого самочувствия звезды накануне, но она не стала ее раскрывать, сказав лишь, что это связано с желудочно-кишечным трактом. Яковлева добавила, что, возможно, позже ей предстоит плановая операция, но «никакой катастрофы нет».

Знаменитость призналась, что виной всему стало то, что она мало питалась. Артистка предположила, что через два-три дня ее выпишут.

Яковлева рассказала, что сожалеет об отмене творческого вечера в Театре им. Е.Б. Вахтангова и других спектаклей с ее участием.

Ранее сообщалось о том, что беременную с воспалением аппендицита прооперировали в подмосковных Люберцах.