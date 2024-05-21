Беременную с воспалением аппендицита прооперировали в подмосковных Люберцах

В Люберецкую областную больницу бригада скорой помощи доставила сорокапятилетнюю женщину на 36-й неделе беременности с симптомами острого аппендицита. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что больную экстренно подняли в операционную и под общим наркозом провели лапароскопическую операцию. Через небольшие проколы пациентке был введен видеолапароскоп и специальные операционные инструменты, при этом весь хирургический процесс визуально контролировали с помощью экрана монитора.

Завотделения хирургии стационара №1 Виктор Пыжов пояснил, что воспаленный аппендикс был удален за сорок минут через небольшой прокол. В течение всей операции специалисты контролировали состояние и будущей мамы, и ребенка. На пятые сутки будущая мама была выписана из хирургического отделения с положительной динамикой выздоровления.

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