Никас Сафронов рассказал о просьбе Джабраилова дать деньги в долг

В интервью «Ленте.ру» Сафронов отметил, что с бизнесменом они были приятелями, однако близкими друзьями никогда не являлись. По его словам, их связывало общее увлечение искусством — Джабраилов интересовался живописью и даже собирался купить у Сафронова картины.

«Он все грозился прийти и купить у меня несколько картин. Он вообще любил искусство. Он собирал картины, покупал их. И по моей вине отчасти, и по его занятости мы так и не встретились у меня [для этой цели]», — рассказал художник.

Кроме того, сообщил Сафронов, в 2017 году, когда Джабраилов устроил стрельбу в гостинице Four Seasons, художник публично выступил в его поддержку. Бизнесмен тогда поблагодарил приятеля и пообещал обязательно что-то у него купить. Однако прошло время, и ситуация изменилась.

Несколько лет спустя Джабраилов неожиданно позвонил Сафронову. Разговор вышел коротким и тяжелым, а бизнесмен попросил одолжить ему денег. Художник признался, что был удивлен: он понял, что у Джабраилова серьезные проблемы. Но помочь ему Сафронов не смог. После этого они больше не общались.

О смерти Джабраилова стало известно в понедельник, 2 марта. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением головы и отеком мозга. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. В комнате, где произошла трагедия, нашли пистолет.

Ранее балерина Анастасия Волочкова прокомментировала смерть Умара Джабраилова.