Мусорные свалки, сухая трава и дом: в Рязанской области за 24 часа ликвидировали 10 пожаров

За минувшие сутки рязанским спасателям пришлось работать в режиме повышенной готовности — они совершили десять оперативных выездов на тушение различных возгораний. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, львиная доля инцидентов пришлась на открытые площадки: шесть раз горели свалки мусора и дважды полыхала сухая растительность, что традиционно характерно для жаркого сезона. Об этом сообщает издание 7info .

Однако без серьезных техногенных происшествий тоже не обошлось. Вечером 22 июня в деревне Ивкино Клепиковского района вспыхнул жилой дом — пламя успело охватить 64 квадратных метра, прежде чем на место прибыли расчеты. Справиться с огнем помогли четыре бойца и две машины спецтехники. А уже на следующий день, ближе к девяти часам вечера, сигнал тревоги поступил из Рязани, где загорелся мусорный контейнер. К счастью, этот очаг был небольшим — всего метр площади — и его оперативно ликвидировали пятеро сотрудников с двумя единицами оборудования.

Таким образом, несмотря на серьезность некоторых вызовов, обошлось без пострадавших. МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать осторожность с огнем в условиях сухой погоды, ведь именно человеческий фактор чаще всего становится причиной таких возгораний.

Ранее сообщалось, что МЧС ликвидировало пожар на месте падения самолета в Вихреве.