Волочкова шокирована смертью бизнесмена Джабраилова: балерина вспомнила его комплименты

Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на смерть предпринимателя Умара Джабраилова. В интервью журналу VOICE артистка призналась , что находится в шоке из-за этой новости.

По словам балерины, она и Джабраилов находились в дружеских отношениях и часто виделись. Она назвала его привлекательным и сексуальным мужчиной, подчеркнув, что в жизни он всегда был добрым и радостным человеком.

«От него всегда веяло добром, радостью, юмором. Это какая-то ужасная история, когда человек сам лишает себя жизни. Я не знаю, что могло произойти с ним, но кроме хороших слов ничего не могу сказать о нем», — сказала Волочкова.

Особенно тронуло балерину то, как Джабраилов умел делать комплименты. Волочкова рассказала, что бизнесмен часто повторял ей одну фразу, которая теперь навсегда останется в ее памяти: «Я обожаю твои ключицы».

О смерти Джабраилова стало известно в понедельник, 2 марта. Тело предпринимателя нашли в Москве без признаков жизни. Предварительно, он свел счеты с жизнью. Бизнесмену было 67 лет. Примечательно, что в 2020 году Джабраилов уже пытался лишить себя жизни, но тогда его вовремя остановили.

По данным СМИ, Джабраилов в последний год находился в глубокой депрессии. За день до смерти он опубликовал видео, посвященное военному конфликту между Ираном и США.

