Никита Нагорный провел открытую тренировку для юных спортсменов Королева

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный приехал в подмосковный Королев в День здорового образа жизни Подмосковья для того, чтобы провести открытый урок и поделиться опытом с юными спортсменами.

«Гимнастика требует от спортсмена помимо прекрасных физических данных особого склада характера — волевого, сильного и дисциплинированного. Ребята в Королеве молодцы. Я им от всей души желаю терпения, настойчивости и стремления покорять все новые вершины. В нашем спорте, да и в любом другом, без этого никак», — сказал Никита Нагорный.

Тренировка проходила в течение двух часов. Она началась с разминки поясницы, потом плавно перешла на растяжку и стойку на руках. Чемпион объявил денежный конкурс для тех ребят, кто продержится в стойке на руках 5 минут. Всего было 5 мест. Дети с радостью приняли предложение и остались довольными.

Всего в открытом уроке приняло участие порядка 40 воспитанников из спортивной гимнастики от 8 до 13 лет. Ребята уже имели первые юношеские разряды и даже звания кандидатов в мастера спорта. Мероприятие закончилось общими фотографиями и автографами чемпиона.