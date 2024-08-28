Никита Цзю выиграл пояс WBO Intercontinental

Культура и спорт

Фото: [Fox Sports]

Боксер Никита Цзю, представляющий Австралию, но имеющий также российское гражданство, выиграл пояс WBO Intercontinental, одолев австралийца Коэна Мазудье на турнире в Сиднее.

Поединок в первом среднем весе завершился победой Цзю нокаутом в девятом раунде.

Никита Цзю одержал десять побед в десяти поединках на профессиональном ринге, при этом в семи случаях он победил нокаутом. При этом боксер дебютировал в профессионалах лишь весной 2022 года.

Никита Цзю — сын прославленного российского боксера Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира, члена Международного зала боксерской славы.

Ранее сообщалось, что боксеры Московской области заняли первое общекомандное место на чемпионате Центрального федерального округа.

Актуально