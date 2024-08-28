Никита Цзю выиграл пояс WBO Intercontinental

Боксер Никита Цзю, представляющий Австралию, но имеющий также российское гражданство, выиграл пояс WBO Intercontinental, одолев австралийца Коэна Мазудье на турнире в Сиднее.

Поединок в первом среднем весе завершился победой Цзю нокаутом в девятом раунде.

Никита Цзю одержал десять побед в десяти поединках на профессиональном ринге, при этом в семи случаях он победил нокаутом. При этом боксер дебютировал в профессионалах лишь весной 2022 года.

Никита Цзю — сын прославленного российского боксера Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира, члена Международного зала боксерской славы.

Ранее сообщалось, что боксеры Московской области заняли первое общекомандное место на чемпионате Центрального федерального округа.